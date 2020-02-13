https://static.news.ru/photo/1b910bc6-4e56-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Один из подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе, бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков прокомментировал информацию, что Москва пыталась добиться от Нидерландов того, чтобы всех фигурантов дела судили на родине.

Я ничего об этом не знаю. Но моя позиция остается прежней, где бы ни проходил суд — ополчение Boeing не сбивало, — приводит его слова РБК.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Ранее, как писал NEWS.ru, Нидерланды отклонили запрос Москвы передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Как сообщил в письме в парламент министр юстиции Ферд Грапперхаус, с такой просьбой российские власти обратились в октябре 2019 года.