Страны НАТО захотели видеть Столтенберга на посту еще год Страны НАТО решили продлить мандат Столтенберга еще на год

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Йенс Столтенберг

Страны НАТО решили продлить мандат генсека Альянса Йенса Столтенберга еще на год, сообщает издание Welt am Sonntag. Причиной запланированного продления, официальное решение о котором будет объявлено весной, стало то, что генсек оказал «выдающиеся услуги НАТО, особенно на фоне военного конфликта на Украине».

Издание указывает, что продление срока полномочий также гарантирует «стабильность на вершине Альянса в сложное время». Страны-члены также хотят предоставить Столтенбергу возможность председательствовать на саммите, посвященном 75-летию НАТО, который пройдет в Вашингтоне в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года. Он трижды пролонгировал свои полномочия и находится на посту генсека Альянса уже почти девять лет.

В конце января газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что многие члены НАТО считают очередное продление сроков полномочий действующего генерального секретаря реальной возможностью, так как Столтенберг воспринимается как надежный чиновник, способный сохранять хладнокровие даже во время кризиса.