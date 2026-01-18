Страны НАТО обвинили Трампа в подрыве трансатлантических отношений Семь участниц НАТО заявили о подрыве международных отношений из-за США

Германия и еще семь стран НАТО выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что угрозы США ввести торговые пошлины подрывают трансатлантические отношения. Cовместное заявление Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции опубликовала пресс-служба правительства ФРГ.

Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации. Мы и впредь будем реагировать единым фронтом и согласованно. Мы полны решимости сохранить наш суверенитет, — гласит текст.

Ранее стало известно, что немейкие военнослужащие, приехавшие в Гренландию, получили из Берлина приказ в срочном порядке покинуть остров. По информации Bild, 15 солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули уже прибыли в аэропорт Нуука и готовятся вылететь рейсом авиакомпании Icelandair.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы введения пошлин в отношении Парижа из-за учений в Гренландии абсолютно недопустимыми. Он подчеркнул, что Франция остается привержена принципу суверенитета и Уставу ООН.