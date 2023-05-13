Страны G7 захотели конфронтации с Китаем Reuters: страны G7 заявят о противодействии экономическому принуждению со стороны Китая

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) планируют объявить о мерах по противодействию экономическому принуждению со стороны Китая в ходе саммита 18–21 мая в Хиросиме, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации США. По его словам, каждый участник саммита имеет собственный взгляд на то, как Пекин воспользуется своим экономическим влиянием для продвижения своих интересов. Источник агентства при этом подчеркнул, что страны G7 готовы действовать совместно в этом вопросе.

Основное заявление G7 будет иметь раздел <...> со списком проблем, включающим экономическое принуждение и другое поведение, которое мы наблюдали, особенно со стороны КНР, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что страны G7 не хотят обрывать экономические связи с Пекином.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». По его словам, Пекин должен понять, что для Брюсселя конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Он добавил, что Евросоюз не сможет дружить с Китаем, пока «поведение китайцев не нравится европейцам».