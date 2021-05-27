Страны G7 осудили власти Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair

Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/Global Look Press

Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В настоящий момент в Армении любое крупное и заметное событие приобретает политическую окраску. И задержание азербайджанскими ВС шести армянских военнослужащих, безусловно, будет использовано оппозицией для дискредитации исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна. Противники политика обязательно воспользуются этой ситуацией и ударят по нему. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил политолог, общественный деятель, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он отметил, на какие точки давления в контексте этой истории будет давить оппозиция. Противники Пашиняна, подчеркнул Кортунов, станут указывать на то, что армянских военных азербайджанцы «захватили средь бела дня», а...