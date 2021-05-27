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Страны G7 осудили власти Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair

15:46, 27 мая 2021
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/Global Look Press

Глава МИД стран G7 осудили действия властей Белоруссии из-за происшествия с самолётом Ryanair. Они назвали их беспрецедентными. Об этом сообщает ТАСС.

Политики призвали немедленно освободить задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также «других журналистов и политзаключённых». Указано, что G7 будет добиваться ответственности для белорусских властей за инцидент с самолётом ирландской авиакомпании, в том числе через ограничительные меры.

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