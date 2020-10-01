Страны ЕС осудили «применение химоружия» против Навального

https://static.news.ru/photo/c14576d0-0443-11eb-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз официально считает инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным «применением химического оружия» и осуждает этот акт, заявил по итогам первого дня саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.

Европейский чиновник отметил, что лидеры стран Европы продолжат обсуждение этого вопроса на следующем саммите ЕС в середине октября. Мишель также сказал, что европейские страны призывают к прозрачному расследованию произошедшего с Навальным, сообщает РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Алексей Навальный заявил, что его «отравил Путин». Ряд политических экспертов отметили в связи с этим заявлением, что оппозиционер тем самым откровенно показал себя «марионеткой Запада».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил позднее, что высказывания Навального в адрес президента РФ являются оскорбительными. Сам Навальный также заявлял, что не боится вернуться в Россию.