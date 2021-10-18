Страны Балтии напомнили США о «российской угрозе»

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии напомнили США об «угрозе со стороны России», которая возникла на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. Об этом они заявили в интервью американскому изданию Newsweek. Они призвали США и их союзников по НАТО соблюдать бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.

Я правда надеюсь, что нынешняя администрация США и страны ЕС не забудут о вызовах, которые представляет Россия… Решая проблемы с одной стороны, давайте не забывать о другой. Иначе как-то утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом и потом снова будем пытаться понять, кто это упустил, — заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

С его мнением также согласился заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. По его словам, Россия представляет угрозу, которая чрезвычайно важна.

Но систематические вызовы нашему демократическому способу жизни, которые исходят со стороны Китая, это то, что нельзя игнорировать, — отметил Адоменас.

Ранее американское издание Forbes прокомментировало недавнюю переброску бомбардировщиков ВВС США для осуществления одной из частых ротаций в Балтийском регионе. В материале сделали акцент на целях и задачах, которые американское командование поставило перед своими экипажами. При этом по прибытии в Прибалтику, американские самолёты принимают активное участие в подготовке авианаводчиков сил специальных операций Литвы. Автор материала отмечает, что основной стратегией НАТО по защите региона от потенциального нападения России является быстрая переброска войск Альянса.