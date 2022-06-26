Страховка и транспортировка: G7 ищет способ ограничить цены на нефть России Bloomberg: G7 хочет ограничить цены на нефть из России через страховку и транспортировку

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Страны G7 обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть. В числе вариантов введение её предельной стоимости для транспортировки и страхования. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам источников, потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога, — сообщает агентство.

Источники подчёркивают, что переговоры между лидерами и официальными лицами G7 продолжаются и соглашение пока не достигнуто.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что США заинтересованы в поставках российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия собирается начать наращивать добычу нефти уже в июле текущего года. По его словам, экспорт нефти из РФ в июле может также вырасти.

Новак не исключил и серьезного дефицита нефтепродуктов в Европе из-за эмбарго на российскую нефть. При этом от санкционных мер первыми пострадают европейские потребители, отметил он.