Страдающий биполярной депрессией коллега Меган Маркл покончил с собой Daily Mail: 43-летний актер Билли Миллер совершил самоубийство

Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Билли Миллер

43-летний американский актер Билли Миллер, известный по участию в сериале «Форс-мажоры» с женой принца Гарри Меган Маркл, совершил самоубийство, пишет Daily Mirror со ссылкой на родных покойного. По сообщению издания, Миллер несколько лет страдал расстройством психики, врачи диагностировали у него биполярную депрессию. Мать актера рассказала, что сын ушел из жизни, потому что лечение не помогло.

Убитая горем мать актера Патриция Миллер выступила с заявлением о смерти сына, поблагодарив поклонников за поддержку. Она рассказала о его проблемах с психическим здоровьем, подтвердив, что за несколько лет до смерти у него была диагностирована биполярная депрессия. «Он долго сражался с недугом, но болезнь оказалась сильнее», сообщила Патриция. Мать покойного добавила, что Билли любил свою семью и друзей, — говорится в сообщении.

Издание также пишет, что Меган Маркл пока не прокомментировала смерть коллеги, с которым снималась в пяти эпизодах «Форс-мажоров».

Ранее сообщалось, что Маркл никогда не вернется в Великобританию, потому что не захочет делать реверанс перед Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королем. Напряженные отношения между Маркл и Миддлтон являются одной из причин, по которой Сассексы продолжат свою жизнь в США.

До этого Маркл обвинили в том, что она не пытается улучшить отношения с Букингемским дворцом. Жена принца Гарри отказалась от любых контактов с семьей мужа и его отцом королем Карлом III, несмотря на многочисленные сообщения о том, что они с Гарри могут вернуться в Великобританию.