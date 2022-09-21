Генсек НАТО исключил победу России в ядерном конфликте Столтенберг: Россия не выиграет в ядерном конфликте

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России не удастся победить в ядерном конфликте, а в случае применения Москвой такого вида оружия страна «столкнется с беспрецедентными последствиями», передает Reuters. По его словам, альянс не видит изменений в готовности ядерных сил России, но при этом продолжает следить за ситуацией.

Мы убедимся, что Москва правильно поняла, какую реакцию это (возможность применения ядерного оружия. — NEWS.ru) вызовет. Конечно, это зависит от того, в какой ситуации или какое оружие она может применить. Самое важное — это предотвратить, поэтому мы ясно давали России понять о беспрецедентных последствиях, — говорится в сообщении.

В ходе обращения к гражданам страны президент России Владимир Путин указал, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Ранее ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин предположил, что Россия не станет использовать ядерное оружие в ходе украинского конфликта, так как обстрел приграничных территорий не составляет угрозы существованию страны. Он убежден, что оружие массового поражения может быть применено только в ответ на ядерные удары НАТО.