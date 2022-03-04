Столтенберг: НАТО не является участником конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта России и Украины и не намерен «искать войны» с РФ, передаёт издание VG. При этом он добавил, что в Североатлантическом альянсе приняли решение нарастить своё присутствие на восточных границах. Генсек также отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС подтверждает важность срочного завершения конфликта на Украине.

Атака на Запорожскую АЭС показывает безжалостность этой войны и важность её прекращения. Мы готовы защищать наших участников. Именно поэтому мы усилили своё присутствие в восточной части Альянса. Однако важно понимать, что НАТО не является частью конфликта, а является оборонительным альянсом, который не стремится к войне с Россией, — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками. В настоящее время на станции отключён один из энергоблоков.

При этом эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов считает, что Запорожская АЭС способна выдержать падение самолёта Boeing. Её энергоблоки защищены гермооболочкой — очень крепкой конструкцией из железобетона, объяснил он.