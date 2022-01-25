Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:43, 25 января 2022
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине, сообщает CNN. В то же время, по его словам, в Организации Североатлантического договора не готовы идти на компромисс с Россией по фундаментальным принципам. При этом НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Евросоюза.
НАТО не будет размещать боевые части на Украине, - заявил генсек.
Аналогичное заявление прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска в Европе за пределами территории стран, являющихся союзниками по НАТО.