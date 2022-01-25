Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине

Новая партия вооружений для украинских военных прибыла самолётом на Украину из США. Отмечается, что груз состоит из современного оборудования и боеприпасов оборонного назначения. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Очередная доставка международной технической помощи из США для ВСУ уже в Украине. В настоящее время партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в Международном аэропорту Борисполь. В упаковке: современная...