Столтенберг: НАТО наращивает военные расходы, несмотря на пандемию COVID-19

https://static.news.ru/photo/8869b0a2-1392-11eb-8501-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Оборонные расходы стран — участниц НАТО продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, военные расходы увеличиваются шестой год подряд.

В этом году увеличение составило 4,3%, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, — цитирует генсека ТАСС.

Он добавил, что НАТО поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и прогресс в этом направлении. Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Пентагоне изучают возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России на постоянной основе.

К использованию такого сценария министра подтолкнуло заключённое с Польшей соглашение об оборонном сотрудничестве, последние встречи с министрами обороны Румынии и Болгарии, а также переписка с военными ведомствами республик Прибалтики. Эспер считает, что в одну из этих стран можно передислоцировать 2-й бронетанковый полк сухопутных войск США из Германии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марк Эспер заявил: Соединённые Штаты и их союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира. И если сдерживание не сработает, то надо быть готовыми к худшему, сказал глава Пентагона в ходе Атлантического совета. Он также отметил, что для него стала неожиданностью необходимость снова иметь дело с РФ после падения Советского Союза.