Стало известно время начала заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе

Заседание Совета Россия — НАТО, запланированное в Брюсселе на 12 января, начнётся в 10:00 по местному времени (12:00 мск), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Североатлантического альянса. Ожидается, что переговоры продлятся около трёх часов.

Заседание Совета пройдёт в штаб-квартире НАТО. После переговоров генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг планирует дать пресс-конференцию.

В штаб-квартире НАТО 12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. По итогам переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия — НАТО. В 10:00 начнётся заседание Совета, а около 13:30 — пресс-конференция, — указывается в документе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе предстоящего заседания Совета Россия — НАТО 12 января будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, а также меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью.

Он добавил, что стороны обсудят вопросы, связанные с военной активностью и снижением рисков. Известно, что на встрече российское дипведомство будет представлять заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.