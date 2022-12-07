Стало известно о согласии России на зону защиты ЗАЭС МИД: Россия согласна на зону защиты ЗАЭС, необходимо прийти к договоренностям о параметрах

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Россия в принципиальном плане поддерживает инициативу по созданию зоны безопасности у Запорожской АЭС. Об этом заявила на заседании Генеральной Ассамблеи ООН представитель РФ Наталья Кармазинская. При этом она отметила необходимость договориться о параметрах данной зоны. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По словам Кармазинской, главную угрозу для безопасности Запорожской АЭС представляют обстрелы со стороны ВСУ. Она заявила, что последние на данный момент инциденты происходили 19 и 20 ноября. Дипломат подчеркнула, что Россия распространяла соответствующую информацию в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, однако США и их союзники продолжают игнорировать происходящее.

Кармазинская добавила, что Россия сделала все от нее зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, прошедшей 1 сентября.

По итогам визита на станцию гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель — предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ, — указала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия поддерживает данную инициативу, но обращает внимание на необходимость достичь договоренности о параметрах подобной зоны, «чтобы это не привело к снижению ее защищенности и повышению угрозы совершения терактов».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение по обеспечению должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности.