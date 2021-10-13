Стало известно о причине однополых отношений у женщин

Учёные из Университетского колледжа Лондона, Манчестерского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассказали, что высокий уровень тестостерона может быть причиной однополых отношений у женщин. Об этом говорится в журнале The Journal of Sex Reasearch. В исследовании участвовали 15 162 человека.

Благодаря сданным образцам слюны удалось выяснить уровень тестостерона. В процессе анализа удалось выяснить, что мужчины с высоким уровнем тестостерона в попытках прибегнуть к более частому самоудовлетворению часто меняли своих партнёрш. Повышенный тестостерон у женщин сопровождается тягой к представителям своего пола.

Отмечается, что уровень гормонов влияет не только на сексуальное поведение, но и на половое влечение людей. Данное исследование должно обозначить проблему недостатка андрогенов в женском организме.

Ранее сообщалось, что на состоявшемся в Швейцарии референдуме 64,5% проголосовавших поддержали предложение о легализации однополых браков. Теперь такие пары смогут официально удочерять и усыновлять детей. Также у них появится возможность пользоваться услугами медицинских центров искусственного оплодотворения на территории страны.