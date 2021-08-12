Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе» в 2018 году

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году просверлил в условиях невесомости человек, который не был знаком с устройством корабля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

Как сообщается , из всех имеющихся отверстий лишь одно было сквозным, все остальные насверлены будто бы с отскоками, что говорит о работах в условиях невесомости. По словам источника, тот, кто сверлил, не проходил подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», так как одно из отверстий пытались просверлить в шпангоуте.

Собеседник агентства также сообщил о невозможности повреждения на Земле из-за успешно пройденного испытания корабля в вакуумной камере.

Отмечается, что российские космонавты из-за случившейся ситуации прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от неё отказались.

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали дыру, а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.

Ранее глава Роскосмоса Сергей Рогозин заявил, что в корпорации знают причины появления дыры, но оставят эту информацию в тайне. Позднее в компании пояснили, что речь идёт о внутренней информации, которую нельзя разглашать до официального завершения расследования.