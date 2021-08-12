Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе» в 2018 году

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году просверлил в условиях невесомости человек, который не был знаком с устройством корабля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
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Собеседник агентства также сообщил о невозможности повреждения на Земле из-за успешно пройденного испытания корабля в вакуумной камере.
Отмечается, что российские космонавты из-за случившейся ситуации прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от неё отказались.
В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали дыру, а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.
Ранее глава Роскосмоса Сергей Рогозин заявил, что в корпорации знают причины появления дыры, но оставят эту информацию в тайне. Позднее в компании пояснили, что речь идёт о внутренней информации, которую нельзя разглашать до официального завершения расследования.