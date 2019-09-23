https://static.news.ru/photo/4c8f7274-ddf1-11e9-99d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Расследование причин появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09» пока не завершено. Его результаты будут обнародованы Роскосмосом после предоставления следственными органами.

Мы ждём официальной информации, — пояснили « Интерфаксу » в пресс-службе госкорпорации.

Отверстие в обшивке бытового отсека «Союза» было обнаружено в августе после того, как члены экипажа МКС зафиксировали утечку воздуха на станции. Предполагается, что оно могло быть просверлено непреднамеренно в ходе подготовки корабля к старту.

Как ранее писал News.ru, глава Роскосмоса Сергей Рогозин заявил, что в корпорации знают причины появления дыры, но оставят эту информацию в тайне. Позднее в компании пояснили, что речь идёт о внутренней информации, которую нельзя разглашать до официального завершения расследования.