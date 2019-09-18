https://static.news.ru/photo/4477e70a-da0a-11e9-93d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка». Однако госкорпорация оставит эту информацию в тайне.

Все пробы мы взяли. Что случилось — нам понятно, но мы вам ничего не расскажем Должна же быть какая-то тайна у нас, — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодёжи».

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали дыру, а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.

Как ранее писал News.ru, сотрудники Института медико-биологических проблем РАН изучили версию о том, что отверстие в обшивке «Союза» могло появиться из-за деятельности микроорганизмов.