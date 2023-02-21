Стало известно, когда Китай поделится с Россией планом по Украине ТАСС: главный дипломат КНР Ван И прибудет в Москву во второй половине дня 21 февраля

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Ван И

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ван И прибудет в Москву 21 февраля после обеда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее он обещал подготовить документ с изложением позиции КНР по урегулированию военного конфликта на Украине.

Как ожидается, Ван И прилетит в Москву в послеобеденные часы, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что сейчас главный китайский дипломат находится в Будапеште, ранее у него проходила встреча с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. До этого Ван И присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности, где общался в том числе и с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Как писал Bloomberg, в ходе обсуждения военного конфликта на Украине они вступили в словесную перепалку. Китайский чиновник отметил, что сотрудничество России и КНР — это внутреннее дело двух независимых стран. Он заявил, что Китай не будет мириться с давлением и угрозами, исходящими из Вашингтона.

Ван И ранее рассказал о планах Китая подготовить документ с изложением позиции Пекина по украинскому кризису. Дипломат подчеркнул, что в текст войдут предложения, которые сделал председатель ЦК КПК Си Цзиньпин. В документе, в частности, будет говориться о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет независимых республик, соблюдать цели и принципы Устава ООН.