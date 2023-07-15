Стало известно, когда главы стран Африки поговорят с Путиным об Украине Песков: члены африканской миссии по вопросу украинского конфликта поговорят с Путиным в конце июля

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Главы африканских стран из числа миссии по урегулированию украинского кризиса будут иметь возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. ТАСС уточняет, что мероприятие пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге.

Программа саммита еще готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно, — заявил Песков.

В упомянутую миссию входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Они рассчитывают встретиться с российским лидером до открытия или во время саммита Россия-Африка.

Ранее Песков заверял, что Россия продолжит обсуждение мирной инициативы стран Африки по урегулированию конфликта на Украине.

17 июня Путин встретился в Петербурге с лидерами ЮАР Сирилом Рамафосой, Замбии Хакаиндой Хичилемой, Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салем, а также премьером Египта Мустафой Мадбули и спецпредставителями президентов Конго Флоран Нсибой и Уганды Рухаканой Ругундой. На переговорах Путин в том числе показал лидерам Африки парафированный стамбульский договор с Киевом. Президент РФ заявил, что после отвода российских войск Украина выбросила этот документ на «свалку истории».