Песков рассказал о ситуации с мирным планом Африки по Украине Песков: обсуждение инициативы Африки по урегулированию на Украине будет продолжено

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Дмитрий Песков

Россия продолжит обсуждение мирной инициативы стран Африки по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле считают важной эту инициативу.

Все, что говорилось африканскими лидерами было весьма с большой заинтересованностью встречено президентом [РФ Владимиром Путиным]. Тогда в Санкт-Петербурге состоялось весьма и весьма конструктивное обсуждение. Это обсуждение будет продолжено, — сказал Песков.

17 июня Путин встретился в Петербурге с лидерами ЮАР Сирилом Рамафосой, Замбии Хакаиндой Хичилемой, Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салем, а также премьером Египта Мустафой Мадбули и спецпредставителями президентов Конго Флоран Нсибой и Уганды Рухаканой Ругундой. На переговорах Путин в том числе показал лидерам Африки парафированный стамбульский договор с Киевом. Президент РФ заявил, что после отвода российских войск Украина выбросила этот документ «на свалку истории».

Африканские лидеры изложили Путину свой мирный план по урегулированию украинского конфликта на следующий день после того, как посетили Киев, где представили инициативу президенту Украины Владимиру Зеленскому.