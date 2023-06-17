Путин поддержал подход стран Африки к кризису вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона приветствует сбалансированный подход стран Африки к ситуации вокруг конфликта на Украине. Путин заявил об этом в ходе встречи с главами делегаций африканских стран, которых принял в Константиновском дворце, передает РИА Новости.

Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблеме. Знаю, что у вас есть конкретные идеи и предложения в данном контексте, мы с президентом ЮАР не один раз говорили на эту тему, - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон.