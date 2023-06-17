Путин проведет встречу с президентом ЮАР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Сирил Рамафоса

Президент России Владимир Путин 17 июня проведет двустороннюю встречу с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Глава африканской страны прибудет в Санкт-Петербург в составе делегации лидеров стран Африки, планирующих обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине.

У нас еще запланирована отдельная двусторонка с Рамафосой, — приводит агентство слова пресс-секретаря главы государства.

16 июня африканская миссия посетила Киев, где ее принял президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи он сообщил, что переговоры с Москвой возможны только при условии полного вывода российских войск с территорий, которые Киев считает украинскими.

В ходе совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве президент ЮАР назвал 10 пунктов мирного плана стран Африки по Украине. Главной составляющей инициативы президент ЮАР назвал прекращение огня. Рамафоса подчеркнул, что деэскалация необходима с обеих сторон. Помимо того, африканская идея мира предполагает обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН и гарантии безопасности для всех стран. Рамафоса также указал на необходимость решения вопросов обмена пленными и возвращения детей и оказания гуманитарной поддержки пострадавшим. Кроме того, после конфликта должно быть обеспечено восстановление.