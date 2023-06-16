Зеленский назвал условие переговоров с Россией Зеленский отверг переговоры до полного вывода Россией войск с Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвергает идею любых переговоров с Москвой до полного вывода российских войск с территорий, которые Киев считает украинскими. По итогам встречи с лидерами африканских стран Зеленский написал в Telegram-канале, что его стране нужен «реальный мир».

Вывод всех российских войск с территории Украины — это то, что способно остановить конфликт. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны, — заявил Зеленский.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал, что в ходе встречи с Зеленским в Киеве лидеры стран Африки заявили ему о необходимости как можно скорее завершить конфликт на Украине. По словам Рамафосы, лучше положить конец противостоянию «до того, как все будет потеряно». Глава ЮАР убежден, что необходимо урегулировать кризис путем переговоров. Рамафоса подчеркнул, что африканские лидеры выступают за деэскалацию с обеих сторон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин открыт к любым контактам для обсуждения вариантов разрешения украинского кризиса. По словам Пескова, глава государства поддерживает идеи, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.

17 июня делегация африканских лидеров отправится в Санкт-Петербург, чтобы провести переговоры с Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что глава государства обсудит предложения по урегулированию конфликта на Украине с коллегами из ЮАР, Замбии, Уганды, Сенегала и Республики Конго, а также премьер-министром Египта.