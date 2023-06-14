Путин обсудит с делегацией семи стран Африки мир на Украине Путин примет делегацию семи стран Африки для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, передает РИА Новости. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что за день до этого африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве.

В субботу, 17 июня, состоится весьма важная международная встреча. Президент России примет в Санкт Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта, — сказал Ушаков.

В ходе встречи в Киеве делегаты выслушают оценки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Путин заявил, что зерновой коридор от портов Украины используется Киевом для нападений с помощью БПЛА. Президент подчеркнул, что в случае выхода из сделки Россия будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины. Об этом он также говорил в марте 2023 года.

7 июня Путин провел телефонный разговор с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой. В ходе диалога стороны обсудили африканскую мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине.