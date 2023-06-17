Президент ЮАР назвал десять составляющих мирного плана по Украине Рамафоса назвал прекращение огня главной составляющей мирного плана по Украине

Фото: president.gov.ua

Сирил Рамафоса (слева)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал 10 основных составляющих мирного плана африканских стран по Украине, сообщает «Коммерсант». В качестве первого пункта политик обозначил необходимость мирного урегулирования конфликта.

Рамафоса также указал на то, что переговоры о прекращении боестолкновений должны начаться как можно скорее. Лидер ЮАР подчеркнул, что обеим сторонам необходима деэскалация. Кроме того, африканский президент заявил, что должны быть обеспечены суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН и гарантии безопасности для всех стран.

Что касается социальной сферы, глава государства призвал урегулировать вопрос обмена пленными и возвращения детей, а также предоставить гуманитарную поддержку пострадавшим. Кроме того, по его словам, должно быть обеспечено «послевоенное восстановление».

В мирном плане также указаны обеспечение движения зерновых и удобрений обеих стран, а также более тесное взаимодействие со странами Африки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвергает идею любых переговоров с Москвой до полного вывода российских войск с территорий, которые Киев считает украинскими. По итогам встречи с лидерами африканских стран Зеленский сообщил, что его стране нужен «реальный мир».