Стало известно, где работал задержанный агент украинских спецслужб

https://static.news.ru/photo/0fe64a8a-c77b-11eb-94d4-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ

Агент украинских спецслужб Алексей Семеняка, задержанный ФСБ и выдворенный из России, был сотрудником организации RIPE Network Coordination Centre. В ней он работает с 2016 года и занимает пост директора по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Эта компания занимается распределением IP-адресов между локальными регистратурами стран Европы и Ближнего Востока, кроме того, такая регистратура существует и в Рунете. До того как Семеняка устроился в эту компанию, он сотрудничал с «Яндексом», «МегаФоном» и Qrator Labs (компания, занимающаяся защитой от DDoS-атак).

В ФСБ рассказали, что Служба безопасности Украины пыталась стереть информацию с гаджетов агента, но операция российских силовиков помешала этому. Теперь украинцу запрещено въезжать на территорию России сроком на 25 лет. Шпион покинул страну 3 июня.

Ранее в Сети появилась видеозапись задержания агента украинских спецслужб. Его остановили на улице, надели наручники и увезли в ФСБ, где зачитали приговор. На вопрос чекистов, всё ли ему понятно, задержанный ответил: «Абсолютно».