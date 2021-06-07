Стало известно, где работал задержанный агент украинских спецслужб

Агент украинских спецслужб Алексей Семеняка, задержанный ФСБ и выдворенный из России, был сотрудником организации RIPE Network Coordination Centre. В ней он работает с 2016 года и занимает пост директора по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
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В ФСБ рассказали, что Служба безопасности Украины пыталась стереть информацию с гаджетов агента, но операция российских силовиков помешала этому. Теперь украинцу запрещено въезжать на территорию России сроком на 25 лет. Шпион покинул страну 3 июня.
Ранее в Сети появилась видеозапись задержания агента украинских спецслужб. Его остановили на улице, надели наручники и увезли в ФСБ, где зачитали приговор. На вопрос чекистов, всё ли ему понятно, задержанный ответил: «Абсолютно».