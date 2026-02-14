Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 02:25

Стало известно, какой важный вопрос согласовали РФ и Украина в Абу-Даби

Politico: РФ и Украина в Абу-Даби согласовали критерии режима прекращения огня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия и Украина в ходе переговоров в ОАЭ смогли договориться о критериях прекращения огня, сообщили источники издания Politico. Встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби не привела к прорыву по всем спорным вопросам, однако сторонам удалось достичь взаимопонимания по некоторым техническим аспектам.

Источники уточняют, что делегации согласовали параметры того, как именно следует определять режим прекращения огня. Более того, участники переговоров пришли к общему видению конфигурации демилитаризованной зоны, которая должна возникнуть после остановки боевых действий.

Тем не менее принципиальные разногласия сохраняются, говорится в статье. Ключевыми камнями преткновения остаются два вопроса: возможное размещение западного военного контингента на территории Украины и фиксация государственных границ.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве, поскольку стороны сочли это удобным для всех участников. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча состоится 17–18 февраля в трехстороннем формате.

