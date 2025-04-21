Стало известно, чем жертвовал папа римский в последние дни жизни Папа римский поздравлял верующих с Пасхой без носовой канюли

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск не жалел себя, появляясь на публике, хотя состояние здоровья оставляло желать лучшего, пишет MK.RU. Так, в пасхальное воскресенье он приветствовал тысячи верующих на площади Святого Петра без назальной канюли, подключенной к кислороду. При этом на предыдущих мероприятиях он был с ней, как этого и советовали врачи после выписки из больницы в конце марта.

Кроме того, в свой последний день жизни он провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Таким образом он стал последним из политиков, который встречался с понтификом.

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Например, недавно специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Президент РФ Владимир Путин назвал знаком смерть папы римского в пасхальные дни. Он пояснил, что в эти дни Господь призывает к себе человека, который не напрасно прожил жизнь. Также Путин заявил, что папа римский очень хорошо относился к России. Глава государства подчеркнул, что россияне будут помнить об этом всегда.

Тем временем появилась информация, что тело папы римского может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра 23 апреля. Однако кардиналы, которые соберутся на конгрегацию, могут принять и другое решение.