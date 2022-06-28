Стало известно, чем в Burger King заменили западную газировку В Burger King вместо западных газировок заметили «Байкал» и «Дюшес»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Burger King вместо импортных газировок стали замечать «Байкал» и «Дюшес», сообщает «Подъём». В пресс-службе сети рассказали, что импортозамещение пока не повсеместное. При этом посетители обратили внимание, что несмотря на смену марок, цены на напитки остались прежними.

Это у нас не массовая история. Это не везде и не всегда. Просто это обнаружили в нескольких ресторанах, где у нас не было другого сырья. Пока у нас ещё нет понимания, как мы будем работать, — отметили в сети.

В Burger King пояснили, почему не поменялась цена на напитки. В сети действует система «Пей сколько хочешь».

Неважно, какой напиток вы наливаете, мы вам продаём стаканчик (большой, маленький или средний), а вы сами наливаете напитки, которые есть в ресторане. Цена одна, а дальше вы хоть коктейль делайте — ваше дело, — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola официально уходит из России, производиться и продаваться напитки на территории страны больше не будут. Сообщается, что на данный момент потребители находятся в процессе исчерпания товара, когда он может закончиться, не уточняется.