Стали известны подробности возвращения «Макдоналдса» в Россию «Известия»: «Макдоналдс» вернётся в Россию, чтобы спасти вложенные в него средства

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Cеть ресторанов «Макдоналдс» может возобновить работу в России под другим брендом, рассказали «Известиям» два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией. По их словам, компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России, но этот вопрос «пора решать».

Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать, — добавил собеседник.

Как пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, работа под новым брендом станет выгодной, поскольку «Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей. А франчайзинг-партнёры сети смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Макдоналдса» Крис Капчинский выступил за «скорейшее» возобновление работы ресторанов в России. При этом инсайдер уточнил, что американская сеть не исключает возможности ребрендинга для того, чтобы обойти западные санкции.

В результате приостановки деятельности в России и на Украине потери американской корпорации «Макдоналдс» составили около $127 млн. Об этом свидетельствуют данные отчёта компании за первый квартал 2022 года. При этом около $27 млн приходится на аренду, услуги и зарплату персонала, а остальные $100 млн — это списание продуктов, которые могут испортиться в связи с закрытием ресторанов.