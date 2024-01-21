Стали известны подробности катастрофы самолета в Афганистане SHOT: у Falcon 10 в течение девяти минут отказали два двигателя

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Незадолго до крушения самолета Falcon 10 в Афганистане экипаж сообщил о заканчивающемся топливе и выходе из строя двух двигателей, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. Пилоты намеревались совершить посадку на аэродроме Куляб в Таджикистане.

Как стало известно каналу, о том, что заканчивается топливо пилоты доложили в 19:05 по местному времени 20 января. Спустя примерно 15 минут они сообщили об отказ первого двигателя и еще через девять минут – о выходе из строя второго.

Около 19:30 по местному времени самолет пропал с радаров в 57 километрах от аэропорта Куляб. Предполагается, что причиной выхода двигателей из строя стала техническая неисправность.

Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно утром 21 января. Согласно информации Росавиации, Falcon 10 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Воздушное судно принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс из индийского города Гая через Ташкент в московский аэропорт Жуковский. По предварительным данным, на борту лайнера находились два пассажира и четыре члена экипажа. Двое из них россияне.