Стали известны подробности эвакуации мирных жителей из Попасной Социолог Шугалей: мирных жителей из Попасной вывозили на автобусах под пулями

Мирные жители при эвакуации. Архивное фото / Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирных жителей из города Попасная Луганской области, который взяла под контроль армия РФ и ЛНР, вывозили на автобусах под пулями, заявил побывавший в Донбассе социолог Максим Шугалей в разговоре с «ПолитРоссией». Сейчас им предоставили жильё, пищу и медицинскую помощь, рассказал он.

На площади в Первомайском мы увидели большую массу людей. Когда подъехали ближе, оказалось, что это беженцы из Попасной. Их вывозили буквально из-под обстрелов на автобусах. Сейчас люди размещены в общежитиях, им помогают всем, чем могут. Теперь у них относительно мирное небо над головой. Людям теперь есть где переночевать, что поесть, оказывается медицинская помощь, — сказал Шугалей.

Он добавил, что украинские военные не хотели отступать из города, потому что это важный транспортный узел.

О том, что город полностью оказался под контролем сил ЛНР и РФ, 9 мая заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. Он также отметил, что над входом в администрацию города вывесили Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что город Попасная в ЛНР полностью перешёл под контроль ВС РФ. 1 мая он утверждал, что бойцы зачищают город от украинских военных.