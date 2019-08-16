https://static.news.ru/photo/781263e2-c191-11e9-b7b9-fa163e074e61_660.jpg Мэрилин Монро Фото: imago stock&people/Global Look Press

Последние снимки легендарной актрисы Мэрилин Монро, сделанные в морге, никогда не будут опубликованы. Об этом говорится в новом документальном фильме о смерти американской дивы, который покажет телеканал Fox News.

Лента В Scandalous: The Death of Marilyn Monroe рассказывает о фотографе Ли Винере, которому удалось тайно проникнуть в морг, где лежало тело актрисы. Чтобы получить редкие фото, ему пришлось подкупить охранников морга, вручив им пару бутылок алкоголя. Часть этих снимков впоследствии была передана изданию Time, тогда как несколько снимков Винер успел припрятать. На них, по словам сына фотографа, Монро изображена полностью обнажённой. Фотограф умер в 1993 году, но никому так и не рассказал, где находится спрятанная плёнка, передаёт РЕН ТВ .

Мэрилин Монро умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 36 лет. По данным судмедэкспертов, она скончалась от передозировки лекарственными препаратами.

Ранее News.ru писал, что аукционный дом Julien's Auctions на торгах в Лос-Анджелесе продал присуждённую Мэрилин Монро в 1961 году премию «Золотой глобус». Уникальный экземпляр ушёл с молотка за рекордные для этой награды $250 тыс.