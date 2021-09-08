Стала известна стоимость поездки Зеленского в США

Суммарная стоимость поездки президента Украины Владимира Зеленского на переговоры к главе США Джо Байдену в Вашингтон составила составили примерно $316 тысяч, или более 23 млн рублей. Деньги были потрачены на перелёт, проживание и нужды. Об этом сообщается на сайте государственного портала использования публичных средств.
Во время своей поездки Зеленский
За 2021 год Зеленский потратил на свои перелёты почти 16,6 млн гривен (около 46 млн рублей) из государственной казны, при этом в это число не входят командировочные, а также проживание и питание политика и его окружения.
Ранее сообщалось, что Зеленский снял номер в пятизвёздочном отеле Вашингтона за 146 тысяч рублей в день: гостиница Hey Adams расположена на противоположной стороне улицы от Белого дома, одна ночь в номере класса люкс этого отеля стоит примерно $2 тысячи.