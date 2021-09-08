Стала известна стоимость поездки Зеленского в США

Суммарная стоимость поездки президента Украины Владимира Зеленского на переговоры к главе США Джо Байдену в Вашингтон составила составили примерно $316 тысяч, или более 23 млн рублей. Деньги были потрачены на перелёт, проживание и нужды. Об этом сообщается на сайте государственного портала использования публичных средств.

Во время своей поездки Зеленский посетил три американских города: Вашингтон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

За 2021 год Зеленский потратил на свои перелёты почти 16,6 млн гривен (около 46 млн рублей) из государственной казны, при этом в это число не входят командировочные, а также проживание и питание политика и его окружения.

Ранее сообщалось, что Зеленский снял номер в пятизвёздочном отеле Вашингтона за 146 тысяч рублей в день: гостиница Hey Adams расположена на противоположной стороне улицы от Белого дома, одна ночь в номере класса люкс этого отеля стоит примерно $2 тысячи.