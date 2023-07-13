Стала известна реакция участников саммита НАТО на обвинения Зеленского Europe Diplomatic: участников саммита НАТО неприятно удивило хамское поведение Зеленского

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Участники саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, были неприятно удивлены поведением президента Украины Владимира Зеленского и его упреками в адрес Альянса, заявила на YouTube журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. По ее словам, украинский лидер ведет себя так, будто весь мир ему должен.

Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <...> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО, — сказала журналистка.

Ван Денски добавила, что своим поведением Зеленский «провоцирует трещины» между Киевом и Альянсом и это делает «намного более хрупкими» перспективы вступления Украины в НАТО.

Ранее Зеленский назвал абсурдным нежелание НАТО устанавливать временные рамки относительно членства страны в Альянсе. По его словам, это похоже на то, что участники блока не готовы видеть Киев в своих рядах.

На критику Альянса со стороны Зеленского отреагировал генерал ВС США в отставке Барри Маккафри. Он назвал поведение украинского лидера безрассудным. По мнению Маккафри, требовать вступления Украины в НАТО до окончания боевых действий неприемлемо. Он также отметил, что Зеленский бросает вызов НАТО и тем самым играет на руку президенту России Владимиру Путину.