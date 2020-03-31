https://static.news.ru/photo/3c4bb9ce-73b3-11ea-b619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/Facebook.com

Власти США ожидают, что самолёт с медицинским оборудованием и средствами защиты приземлится в американском аэропорту в среду.

По словам высокопоставленного источника в администрации президента Соединённых Штатов, все одобренные Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов предметы, находящиеся на борту самолёта, сразу же будут введены в эксплуатацию, передаёт ТАСС.

США направляют оборудование и припасы во многие другие страны и по мере возможностей будут делать это ещё больше, — добавил представитель власти.

Как писал NEWS.ru ранее, с российской стороны на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Глава США Дональд Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.