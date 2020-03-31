Власти США ожидают, что самолёт с медицинским оборудованием и средствами защиты приземлится в американском аэропорту в среду.
По словам высокопоставленного источника в администрации президента Соединённых Штатов, все одобренные Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов предметы, находящиеся на борту самолёта, сразу же будут введены в эксплуатацию,
США направляют оборудование и припасы во многие другие страны и по мере возможностей будут делать это ещё больше, — добавил представитель власти.
Как писал NEWS.ru ранее, с российской стороны на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Глава США Дональд Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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