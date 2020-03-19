https://static.news.ru/photo/5333feba-69e7-11ea-9e32-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Pvt. Jordan Humphries/https://media.defense.gov

Американские силы, которые перебрасывались в Европу для участия в манёврах Defender Europe 2020, возвращаются обратно. Это связанно с пандемией коронавируса.

Всё отменено, — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы командования американской армии в Европе.

По его словам, новые участники больше не прибывают.

Учения Defender Europe 2020 («Защитник Европы — 2020») должны были стать третьими по величине на Европейском континенте со времён холодной войны. От сухопутных войск в них должны были участвовать командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, подразделения поддержки этих сил, а также подразделения американских ВВС и морской пехоты.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. Сегодня в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.