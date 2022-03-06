США захотели выделить $10 млрд на помощь Украине

Фото: pixabay.com

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что жителям украинского Херсона и близлежащих населённых пунктов доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи из России. Отмечается, что конвой с гуманитарным грузом прибыл из Республики Крым. Представители ведомства также рассказали, что безопасность колонны с продуктовыми наборами обеспечивали Вооружённые силы Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

При содействии ВС России жителям города Херсон и близлежащих деревень доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи от Российской Федерации, — сказано в пресс-релизе. Груз включал в себя мясные и рыбные...