США захотели выделить $10 млрд на помощь Украине

Спикер конгресса Пелоси заявила, что США намерены выделить $10 млрд на помощь Украине
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:58, 07 марта 2022
Сенат СШАФото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США намерен на текущей неделе одобрить выделение $10 млрд на помощь Украине. Отмечается, что с призывом к законодательному органу оказать такую помощь обратилась администрация Джо Байдена. Речь идёт о военной, гуманитарной и экономической помощи, сообщает РИА Новости.
Администрация Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере $10 млрд, — рассказала Пелоси.
Она добавила, что решение об экстренном финансировании будет принято на текущей неделе.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским ранее обсудили наращивание Вашингтоном военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву. Для выделения дополнительного финансирования администрация американского президента тесно сотрудничает с конгрессом.
Стороны также обсудили продолжающиеся переговоры с Москвой. Американский лидер также выразил свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. При этом Байден поприветствовал решение Visa и Mastercard приостановить свои операции в России.