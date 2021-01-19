США внесли в список террористов движение хуситов в Йемене

https://static.news.ru/photo/6b2d336e-5a7e-11eb-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ansar_allah

Американские власти внесли йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства финансов страны.

Сегодня, 19 января, Госдепартамент США внёс «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, — сообщается на сайте.

Также под санкции попали три человека, которые связаны с движением «Ансар Аллах».

Минфин США также опубликовал несколько генеральных лицензий. В них была исключена деятельность различных международных гуманитарных организаций из-под действий санкций по Йемену. В этой стране могут работать фонды, агентства, программы ООН, подразделения Международного комитета Красного Креста и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти организации могут поддерживать демократию, защищать окружающую среду, а также реализовывать проекты в сфере образования. Также в Йемен можно экспортировать сельскохозяйственную продукцию, медицинское оборудование и лекарства.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил 10 января, что движение «Ансар Аллах» будет включено в список террористических организаций. Это решение должно «предоставить дополнительные инструменты» для противодействия «Ансар Аллах». В Вашингтоне убеждены, что это движение поддерживают в Тегеране.

Включение движения в список террористов означает заморозку активов в США. Американские граждане или компании не могут вести бизнес с фигурантами чёрного списка.

NEWS.ru сообщал, что 30 декабря 2020 года в аэропорту йеменского Адена произошёл взрыв. Инцидент случился в момент прибытия нового правительства. Обстрел был произведён из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы. В этот же день взрыв произошёл рядом с правительственным дворцом Маашик в Адене, где заседают члены нового правительства страны.