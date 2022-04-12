США в очередной раз раскритиковали Россию за ситуацию с правами человека

Госдепартамент США обнародовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2021 год, где Россия подвергается критике. Так, по мнению американцев, российский парламент «не является независимым» от исполнительной ветви власти. В докладе отмечается, что на выборах в Госдуму в сентябре 2019 года и выборах президента в 2018 году якобы были допущены нарушения.

В Российской Федерации существует в высокой степени централизованная, авторитарная политическая система, — утверждают авторы доклада.

В документе также сообщается, что воссоединение Крыма с Россией якобы «продолжает оказывать существенное и негативное влияние на ситуацию с правами человека». Прошлогодний доклад, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, был наполнен двойными стандартами и клишированными обвинениями.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал запрет на русскую культуру актуальным западным трендом, а политические имбецилы и «убогие диванные русофобы» упражняются на эту тему. Он добавил, что Фёдора Достоевского, Антона Чехова, Дмитрия Шостаковича и Александра Пушкина многие европейцы «с клиническим удовольствием предают анафеме».