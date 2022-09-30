США создадут в ФРГ командный центр для управления мерами поддержки Украины NYT: США создадут в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Пентагон собирается разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины, которую оказывают американские власти, а также их союзники по ЕС и НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах. Отмечается, что военное руководство США хочет установить контроль за снабжением и подготовкой украинских военных. Автор материала добавил, что соответствующий план был подготовлен главой европейского командования США и главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Пентагон готовится тщательно следить за тем, как Соединенные Штаты и их союзники тренируют и снабжают украинских военных, что отвечает заявлениям официальных лиц о долгосрочной задаче администрации Байдена по поддержке Украины, — сказано в публикации.

По информации издания, в плане будут задействованы порядка 300 человек, которые будут находиться в европейской штаб-квартире армии США в Висбадене.

США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи в размере $1,1 млрд, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо. Решение будет принято в ближайшие дни. При этом не уточняется, какие именно вооружения будут направлены Киеву. По информации агентства, в Вашингтоне ожидают оглашения итогов референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о присоединении к РФ.