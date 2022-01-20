США разрешили Прибалтике отправить на Украину комплексы Javelin и Stinger
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:00, 21 января 2022
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson/dvidshub.net
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Страны Балтии смогут поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства. Такое разрешение им выдала администрация США. Сами Штаты также намерены отправить Киеву пять военно-транспортных вертолётов Ми-17. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Эстонии, Литве и Латвии при реэкспорте систем Javelin и Stinger было необходимо получить разрешение США — производителя и поставщика вооружений.
США дали добро трём балтийским странам — членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину... Решение позволит Эстонии, Литве и Латвии послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для сил Украины, — говорится в материале WSJ.
Издание сообщило, что администрация США уведомила конгресс о намерении направить Киеву пять вертолётов Ми-17 российского производства. Изначально они предназначались для военнослужащих в Афганистане и ремонтировались на Украине.
Ранее сообщалось, что власти США в октябре поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним общей стоимостью $60 млн. Всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи.