США разрешили Прибалтике отправить на Украину комплексы Javelin и Stinger

Страны Балтии смогут поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства. Такое разрешение им выдала администрация США. Сами Штаты также намерены отправить Киеву пять военно-транспортных вертолётов Ми-17. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Эстонии, Литве и Латвии при реэкспорте систем Javelin и Stinger было необходимо получить разрешение США — производителя и поставщика вооружений.

США дали добро трём балтийским странам — членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину... Решение позволит Эстонии, Литве и Латвии послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для сил Украины, — говорится в материале WSJ.

Издание сообщило, что администрация США уведомила конгресс о намерении направить Киеву пять вертолётов Ми-17 российского производства. Изначально они предназначались для военнослужащих в Афганистане и ремонтировались на Украине.

Ранее сообщалось, что власти США в октябре поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним общей стоимостью $60 млн. Всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи.