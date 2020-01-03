Удар американских ВВС, нанесённый по целям на севере Багдада, пришёлся на колонну врачей шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Об этом
СМИ опровергает информацию о том, что бомбардировкам подвергся кортеж лидеров движения. Но целью американцев был один из командиров ополчения. В итоге погибли шесть человек, трое ранены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару США в Багдаде. В результате атаки с воздуха погибли пять человек, несколько получили ранения.
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