https://static.news.ru/photo/e1f86760-2e98-11ea-a488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khalil Dawood/Xinhua/Global Look Press

Удар американских ВВС, нанесённый по целям на севере Багдада, пришёлся на колонну врачей шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Об этом сообщает телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на заявление ополчения.

СМИ опровергает информацию о том, что бомбардировкам подвергся кортеж лидеров движения. Но целью американцев был один из командиров ополчения. В итоге погибли шесть человек, трое ранены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару США в Багдаде. В результате атаки с воздуха погибли пять человек, несколько получили ранения.