США рассмотрят дальнейшие меры против России в ближайшем будущем

https://static.news.ru/photo/79392e86-5a79-11eb-9c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американские власти намерены в ближайшем будущем рассмотреть дополнительные меры против России в рамках законов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Журналисты попросили его прокомментировать введение санкций против российского трубоукладчика «Фортуна», который задействован в строительстве газопровода «Северный поток — 2», а также его собственника — компании «КВТ- Рус».

США в ближайшей перспективе рассмотрят дальнейшие действия в рамках CAATSA и Protecting European Energy Security Act, — рассказал шеф американской дипломатии, сообщает ТАСС.

Помпео подчеркнул, что введение санкций против «Фортуны» показывает, что Штаты не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжит содействовать строительству «Северного потока — 2». Он назвал проект газопровода «инструментом российского принуждения».

«Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Американцы активно выступают против этого проекта, поскольку хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Санкции против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца являются первым реальным прецедентом введения ограничений против участников проекта, хотя в Вашингтоне о них говорят длительное время.

Как писал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков считает, что при администрации Джо Байдена Вашингтон вряд ли изменит позицию по «Северному потоку — 2». По его словам, никакие заявление немецкой стороны не защитят проект от американского давления и санкций.