США призвали КНР раскрыть информацию о своём ядерном потенциале

https://static.news.ru/photo/7a6ae3ce-e168-11ea-9a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/Global Look Press

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал китайские власти раскрыть полную информацию о количестве боеголовок в их арсенале.

По его словам, КНР делает вид, что у неё несколько сотен ядерных боеголовок. А в это время Пекин наращивает свой ядерный потенциал, создавая угрозу в Азиатско-Тихоокеанский регионе.

Почему бы Китаю не сказать, сколько их есть уже и сколько ещё они планируют произвести? — сказал Биллингсли в ходе телефонного брифинга.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров в Вене американская делегация передала российским коллегам детальную информацию о действиях Китая, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, модернизация китайского ядерного арсенала всё больше беспокоит Вашингтон. Одной из причин выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) называлось то, что этими обязательствами не связан Китай.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.