США призвали доказать свою непричастность к взрывам на СП Посольство РФ в Вашингтоне: США следует попытаться доказать непричастность к взрывам на СП

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко на официальном Telegram-канале дипмиссии заявил, что США не помешало бы попытаться доказать непричастность к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он призвал Белый дом перейти от пустых обвинений в адрес России к доказательствам собственной невиновности. Дипломат подчеркнул, что Россия квалифицирует взрывы как акт международного терроризма.

Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу. Хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов, — сказал Гиренко.

Он отметил, что на месте диверсии могли остаться несколько неразорвавшихся зарядов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».