США призвали Баку и Ереван вернуться к контактам под эгидой Минской группы

Вашингтон призывает Азербайджан и Армению как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которыми являются Россия, США и Франция. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

США призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта, — говорится в его заявлении.

Также отмечается, что Белый дом осуждает недавнюю эскалацию насилия на границе двух стран и призывает Баку и Ереван выполнить обязательства по прекращению огня.

Ранее стало известно, что очередное обострение на границе Азербайджана и Армении, которое вспыхнуло 28 июля, закончилось согласием на прекращение огня, однако не сняло всех вопросов к Еревану по поводу его готовности к миру. Эпизоды с обстрелами азербайджанских позиций становятся регулярными.