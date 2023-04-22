США предупредили ЕС, как Россия обходит санкции FT: США направили ЕС список товаров, которые Россия пытается приобрести в обход санкций

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global look Press

Газета Financial Times сообщила о том, что США представили в Европе список товаров двойного назначения, которые РФ, по утверждению Вашингтона, пытается приобрести в обход принятых в отношении нее санкций. По данным издания, американский представитель посетил посетил четыре европейские страны, дабы продемонстрировать, как Москва пытается восстановить разрушенные цепочки поставок.

США предупредили четыре европейские страны о методах, которые Россия использует для обхода санкций, и предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые она пытается приобрести,- говорится в материале.

Издание уточняет, что с этой целью заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Швейцарию, Австрию, Италию и Германию. По данным FT, в представленный странам список вошли оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, программируемые пользователем вентильные матрицы. Для каких именно целей Москве требуются эти изделия, США не уточнили.

Ранее глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс в интервью агентству Bloomberg заявил, что Министерство юстиции Соединенных Штатов ищет новые способы пресечь уклонение России от санкций, сосредоточив внимание на транзакциях в криптовалюте. Оперативная группа использует ряд новых и секретных тактик для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян и помогающих подпитывать Вооруженные силы РФ.